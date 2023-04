Lorenzo Musetti ha scritto “Super Coach?”: cosa vuol dire e a chi si riferisce (Di venerdì 14 aprile 2023) “Super Coach?“. Lorenzo Musetti, dopo la memorabile vittoria contro Novak Djokovic agli ottavi di finale del torneo ATP di Montecarlo, con una penna evidenziatrice ha scritto questa parola sulla telecamera che lo stava riprendendo con un primo piano: un messaggio forte e chiaro, che di certo i diretti interessati hanno colto. cosa HA VOLUTO dire Lorenzo Musetti? Riassunto delle puntate precedenti. Prima di oggi la stagione di Lorenzo Musetti era stata tutt’altro che esaltante. L’eliminazione al 1° turno degli Australian Open per mano di Lloyd Harris, la trasferta da dimenticare sul rosso sudamericano, le immediate uscite nei Masters1000 di Indian Wells e Miami, fino alla sconfitta ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) “?“., dopo la memorabile vittoria contro Novak Djokovic agli ottavi di finale del torneo ATP di Montecarlo, con una penna evidenziatrice haquesta parola sulla telecamera che lo stava riprendendo con un primo piano: un messaggio forte e chiaro, che di certo itti interessati hanno colto.HA VOLUTO? Riassunto delle puntate precedenti. Prima di oggi la stagione diera stata tutt’altro che esaltante. L’eliminazione al 1° turno degli Australian Open per mano di Lloyd Harris, la trasferta da dimenticare sul rosso sudamericano, le immediate uscite nei Masters1000 di Indian Wells e Miami, fino alla sconfitta ai ...

