Lorenzo Musetti | “Faccio fatica a non piangere | partita incredibile”

(Di venerdì 14 aprile 2023)era visibilmente emozionato dopo l’impresa compiuta contro Novak Djokovic. Già perché quello giocato ieri è entrato di diritto nella storia del tennis italiano, dal momento che è diventato il nono azzurro a battere un numero uno del mondo e il quarto ad avere la meglio sul serbo. Andiamo dunque a vedere quali sono state le parole riferite al termine della sfida.: “Una, sono orgoglioso di me” (Photo credit: Rolex Monte-Carlo Masters)si è dunque concesso ai commenti del dopodirettamente dal campo, come di consueto. Un commento dolce ed emozionato per l’italiano. Queste alcune delle parole riprese da Fanpage.it: “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : La vittoria più importante della carriera di Lorenzo! ?? La prima contro Djokovic ? La prima contro un n.1 ? ?? All… - WeAreTennisITA : COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un b… - fanpage : Un monumentale Lorenzo #Musetti batte Novak #Djokovic e vola ai quarti del #MontecarloMasters!… - andrea_falivene : RT @Eurosport_IT: CHE IMPRESA: ai quarti di finale Musetti troverà Sinner ?????? #EurosportTENNIS | #Musetti | #MonteCarloMasters https://t.c… - isolearan1 : RT @WeAreTennisITA: COME UN PRINCIPE ???? Lorenzo Musetti compie l'impresa a Monte Carlo, batte il n.1 del mondo Djokovic rimontando un break… -

Solitamente il talento supportava il suo tennis, stavolta il suo tennis ha supportato il talento.ce l'ha fatta, in una partita durata 2 ore e 56 minuti di gioco ha piegato il n.1 del mondo Novak Djokovic con il punteggio di 4 - 6 7 - 5 6 - 4, match valido per gli ottavi di finale ...Tra i quarti di finale oggi in programma al Masters 1000 di Monte - Carlo ce n'è uno che parla solo italiano. È quello tra Jannik Sinner eche nel quarto incontro odierno sul campo Ranieri III (dalle ore 11) si sfideranno per un posto in semifinale. Un incontro storico perché per la prima volta ci sarà un derby italiano ...Jannik Sinner affronterànei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo . Il numero uno italiano si è imposto nel proprio ottavo di finale contro Hubert Hurkacz , mentre il carrarese ha sconfitto Novak ...

Lorenzo Musetti dopo aver battuto Novak Djokovic a Monte Carlo: “Vittoria incredibile, faccio fatica a contenere le ... LiveTennis.it

“Super coach“. Lorenzo Musetti, dopo la memorabile vittoria contro Novak Djokovic agli ottavi di finale del torneo ATP di Montecarlo, con una penna evidenziatrice ha scritto questa parola sulla telec ...Un Novak Djokovic piuttosto seccato si è presentato in conferenza stampa al termine del match perso a Monte-Carlo contro l'italiano Lorenzo Musetti. Il serbo non ha nascosto la mancanza di volontà di ...