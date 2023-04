“Lorenzo è morto”. Lutto nello sport italiano, il suo corpo ritrovato dalla Guardia di Finanza (Di venerdì 14 aprile 2023) Lutto nello sport italiano, è morto il famoso scialpinista Lorenzo Holzknecht. L’uomo risulta tra le vittime della terribile slavina che ha sommerso e ucciso alcune persone il 13 aprile 2023. Siamo in Val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Qui una valanga si è staccata intorno alle 14 dal costone di una montagna. Siamo precisamente in zona Tsanteleina, oltre i 3500 metri. La slavina ha sorpreso tutte le persone, esperti del settore, che erano impegnati in un fuoripista. sportivi esperti quelli che hanno subito la forza e il volere della montagna. Tra loro l’istruttore del corso Matteo Giglio, 49 anni, che è riuscito a chiamare i soccorsi con un sistema satellitare. L’uomo è rimasto ferito, tuttavia se la caverà. Chi invece non ce l’ha fatta è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023), èil famoso scialpinistaHolzknecht. L’uomo risulta tra le vittime della terribile slavina che ha sommerso e ucciso alcune persone il 13 aprile 2023. Siamo in Val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d’Aosta. Qui una valanga si è staccata intorno alle 14 dal costone di una montagna. Siamo precisamente in zona Tsanteleina, oltre i 3500 metri. La slavina ha sorpreso tutte le persone, esperti del settore, che erano impegnati in un fuoripista.ivi esperti quelli che hanno subito la forza e il volere della montagna. Tra loro l’istruttore del corso Matteo Giglio, 49 anni, che è riuscito a chiamare i soccorsi con un sistema satellitare. L’uomo è rimasto ferito, tuttavia se la caverà. Chi invece non ce l’ha fatta è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... larenait : Anna Massignan, medico di base, non sopravvisse al parto. Il piccolo Lorenzo spirò poche ore dopo la madre. Era il… - followedfears : lorenzo pellegrini non lo so che cosa ti sta succedendo che morto sei diventato - 241_Lorenzo : RT @leopnd1: Non ci sono ancora notizie ufficiali dal @OfficialWRC ma fonti dal posto dicono che Craig Breen è morto dopo un incidente nei… - lorenzo_____89 : RT @ultimora_pol: ??Carlo #Calenda: 'Il partito unico è definitivamente morto' @ultimora_pol - qn_lanazione : Morto durante il calcetto. È corsa contro il tempo per concludere il processo -