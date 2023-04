L’omicidio di Marco Gianni a Sabaudia: c’è un fermo, il movente è la gelosia? (Di venerdì 14 aprile 2023) Marco Gianni è stato ucciso a colpi di fucile a Sabaudia. 31 anni, figlio del proprietario di un’azienda florovivaistica che si trova a Borgo San Donato, è stato colpito alla testa da almeno uno dei colpi esplosi alle sue spalle. Forse tra l’assassino e la vittima si è verificata una colluttazione. E, ipotizza Il Messaggero, dietro ci sarebbero motivi di gelosia. I carabinieri hanno fermato ieri notte una persona sospettata di essere l’autore del delitto. Avrebbe anche lui una trentina d’anni. Gianni è conosciuto in zona anche per il suo impegno come allenatore di una squadra di pallamano femminile. Non si conoscono gli esiti dell’esame Stub sull’indiziato. Nella notte è scattato il fermo. Marco Gianni lascia una compagna. In passato aveva anche ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023)è stato ucciso a colpi di fucile a. 31 anni, figlio del proprietario di un’azienda florovivaistica che si trova a Borgo San Donato, è stato colpito alla testa da almeno uno dei colpi esplosi alle sue spalle. Forse tra l’assassino e la vittima si è verificata una colluttazione. E, ipotizza Il Messaggero, dietro ci sarebbero motivi di. I carabinieri hanno fermato ieri notte una persona sospettata di essere l’autore del delitto. Avrebbe anche lui una trentina d’anni.è conosciuto in zona anche per il suo impegno come allenatore di una squadra di pallamano femminile. Non si conoscono gli esiti dell’esame Stub sull’indiziato. Nella notte è scattato illascia una compagna. In passato aveva anche ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : ??L’omicidio dell’imprenditore agricolo Marco Gianni a Borgo San Donato, Sabaudia. In stato di fermo un 33enne, con… - infoitinterno : L'omicidio di Marco Gianni a Sabaudia: c'è un fermo, il movente è la gelosia? - infoitinterno : C’è un fermato per l’omicidio a Sabaudia di Marco Gianni, allenatore di pallamano - Lunanotizie : ?? C’è un fermato per l’omicidio a Sabaudia di Marco Gianni, allenatore di pallamano ?? Leggi qui… - News_24it : L'imprenditore Marco Gianni, 31 anni, è la vittima dell'omicidio di Sabaudia. L'uomo è stato colpito con due colpi… -