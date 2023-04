Lo stretto legame tra dinamiche di potere e crisi idriche urbane (Di venerdì 14 aprile 2023) In “Siccità”, l’ultimo film di Paolo Virzì ambientato in una Roma strangolata dalla sete dove l’accesso all’acqua è molto più agevole e spregiudicato per i ricchi faccendieri e i potenti esponenti delle solite caste, la lotta di classe viene sviluppata proprio attorno alla vicenda di una potente famiglia che gestisce lo sfruttamento delle acque di un complesso termale. Per difendere i loro interessi e sedare gli attacchi, gli esponenti di quel nucleo dichiarano di utilizzare una fonte idrica di proprietà. La realtà, però, è ben diversa: quelle acque sono sottratte al pubblico consumo. Per quanto possa essere stato definito distopico dalla critica, il soggetto rappresentato nel film non si allontana molto dalla realtà, o almeno non da quella che ci ha di appena raccontato il Guardian. Il quotidiano britannico ha descritto un nuovo studio che afferma quanto le piscine, i giardini ben ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 aprile 2023) In “Siccità”, l’ultimo film di Paolo Virzì ambientato in una Roma strangolata dalla sete dove l’accesso all’acqua è molto più agevole e spregiudicato per i ricchi faccendieri e i potenti esponenti delle solite caste, la lotta di classe viene sviluppata proprio attorno alla vicenda di una potente famiglia che gestisce lo sfruttamento delle acque di un complesso termale. Per difendere i loro interessi e sedare gli attacchi, gli esponenti di quel nucleo dichiarano di utilizzare una fonte idrica di proprietà. La realtà, però, è ben diversa: quelle acque sono sottratte al pubblico consumo. Per quanto possa essere stato definito distopico dalla critica, il soggetto rappresentato nel film non si allontana molto dalla realtà, o almeno non da quella che ci ha di appena raccontato il Guardian. Il quotidiano britannico ha descritto un nuovo studio che afferma quanto le piscine, i giardini ben ...

