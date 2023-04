Lo stato di salute del pensiero conservatore. Cronache dagli Stati Generali (Di venerdì 14 aprile 2023) Gli Stati Generali della cultura nazionale, evento organizzato da Francesco Giubilei, presidente del think tank Nazione Futura, da Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica del ministro della Cultura e dall’On. Amorese, non è stata solamente l’occasione per approfondire lo stato di salute del pensiero conservatore ma anche una base per delineare gli sviluppi futuri. Fratelli d’Italia sin dalla propria nascita – essendo erede della principale forza di Destra della cosiddetta Prima Repubblica – ha potuto porsi in antitesi dai partiti ad esso contemporanei. A fronte dello sviluppo di una politica leaderistica in tutto il contesto nazionale, Fdi ha saputo costruire – invece – delle fondamenta solide, che potessero rendere il partito non solo un aggregatore di consensi, ma anche un ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 aprile 2023) Glidella cultura nazionale, evento organizzato da Francesco Giubilei, presidente del think tank Nazione Futura, da Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica del ministro della Cultura e dall’On. Amorese, non è stata solamente l’occasione per approfondire lodidelma anche una base per delineare gli sviluppi futuri. Fratelli d’Italia sin dalla propria nascita – essendo erede della principale forza di Destra della cosiddetta Prima Repubblica – ha potuto porsi in antitesi dai partiti ad esso contemporanei. A fronte dello sviluppo di una politica leaderistica in tutto il contesto nazionale, Fdi ha saputo costruire – invece – delle fondamenta solide, che potessero rendere il partito non solo un aggregatore di consensi, ma anche un ...

