“Lo hanno ricoverato” UeD in ansia per Alessandro Vicinanza | il fidanzato di Ida Platano in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 aprile 2023)è statoin, a dare la notizia è lo stesso ex cavaliere di Uomini e Donne ed attualedi Ida. Da quando sono usciti dal programma le chiacchiere su di loro si sono susseguite: tra voci di un amore folle e di crisi continue. Voci che erano state tali da riportare la coppia in studio per confrontarsi in maniera a aperta e diretta con quello che è il maggiore denigratore: Riccardo Guarnieri che, da sempre, aveva detto di non credere a loro con il dente ancora avvelenato per il no rimediato in studio. Ne era uscito un dialogo da osteria con accuse oscene. Nel dettaglio Riccardo aveva detto a Ida: “Tu sei il mio scarto”. E ancora: “Tu sei sempre stata brava ad incantare gli altri. Hai sputato su cinque anni di storia. Vergognati. ...