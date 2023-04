Lo chef Alessio Gilberti si toglie la vita dopo aver dichiarato le sue intenzioni su Facebook

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 14 aprile 2023) Arriva all’improvviso l’addio pubblicato dalloche, con un post condiviso suil 10 aprile 2023, lascia presagire la decisione di volersire la. “È tutto pronto. È ora di finirla senza di te non so stare e quindi non vale la pena. Ciao a tutti”, queste le poche parole condivise sui social dallobiellese, poi, la scelta di compiere il gesto estremo e la notizia della scomparsa. Numerosi i commenti che hanno cercato di dissuaderedalrsi la, amici e familiari restano impietriti di fronte alla tragicità del gesto: “Ne vale sempre la pena, non dirlo nemmeno per scherzo”, “Sei impazzito? Tutto si risolve, su”, scrivono sotto il post ...