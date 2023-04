Liverpool, Klopp: 'Bellingham? E' come quando un bambino chiede una Ferrari per Natale...' (Di venerdì 14 aprile 2023) L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita di lunedì sera contro il... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) L'allenatore delJurgenha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita di lunedì sera contro il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, Klopp: 'Bellingham? E' come quando un bambino chiede una Ferrari per Natale...': L'allenatore del Liverp… - RedGiorgio81 : Ha ragione Jürgen, pure Leclerc voleva una Ferrari già da bambino, ora si è chiaramente pentito. #Klopp #Liverpool… - 0208Peppe : @max_squarcia @ilciccio67 Klopp altalenante adesso, secondo me è a fine ciclo col liverpool - Antoniomag_ : ??Dopo essersi ritirato dalla corsa per #Bellingham, il #Liverpool starebbe studiando l'alternativa: in pole il nome… - JuveLiveit : No a 150 milioni, da Bellingham a Chiesa: ‘pacchetto’ Juventus, doppio addio -