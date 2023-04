LIVE – Trevisan-Hruncakova 7-69 2-0 | Italia-Slovacchia | BJK Cup 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ile latestuale della sfida tra Martinae Viktoria Kuzmova (coniugata), valevole come secondo incontro di, preliminari della Billie Jean King Cup. La giocatrice azzurra vuole dar seguito agli splendidi quarti di finale raggiunti a Miami e proverà a regalare un punto importante all’. Le condizioni di gioco non si sposano benissimo con il suo tennis, ma partirà comunque favorita. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la giornata di oggi, venerdì 14 aprile. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E STREAMING CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI ESegui ilsu Sportface.it PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU ...