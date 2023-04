LIVE Trevisan-Hruncakova 0-1 | Italia-Slovacchia 1-0 BJKC in DIRETTA | comincia il secondo singolare

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMILA GIORGI-SCHMIEDLOVA DALLE 15.00 40-30 Ancora un vincente di. 30-30 Servizio e dritto di. 15-15 Largo il rovescio di. 0-15 Ancora un punto della slovacca. 0-1 Game a zero per. 40-0 Lungo il dritto di. 30-0 Servizio vincente di. 15-0 Servizio e dritto della slovacca.LA PARTITA! Saràa servire. 17.02: Ultimissime fasi di riscaldamento. 16.57: Stanno entrando in campo le due giocatrici. Ora un breve riscaldamento e poi comincerà il match. 16.53: E’ una partita fondamentale per l’esito dell’intera contesa. In caso di vittoria ...