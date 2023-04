LIVE Spezia-Lazio 0-1 | Immobile dal dischetto!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Spezia-Lazio 0-0 Nzola schiaccia di testa ma manda fuori - #Spezia-Lazio #Nzola #schiaccia #testa… - LALAZIOMIA : Spezia - Lazio live: Calcio - Serie A - Eurosport - LALAZIOMIA : LIVE - Spezia-Lazio 0-0, calcio d'inizio al Picco - Sportitalia - LALAZIOMIA : Spezia-Lazio 0-0, inizia la partita: segui la Serie A in diretta LIVE - - serieB123 : Spezia-Lazio: Sarri si affida davanti al trio Immobile, Anderson, Zaccagni Live 0-0 -

Al Picco, il match valido per la 30esima giornata di Serie A trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Picco,e Lazio si affrontano per il match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Picco' trae Lazio in tempo reale. Formazioni Ufficiali- LazioSPEZIA (4 - 3 - 3): Dragowski; Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Bourabia, ...LA- Derby, Monza e Juve. La Lazio seconda sta volando in testa al treno Champions, ma non è finita. Contro loecco in palio altri tre punti per tenere lontano le inseguitrici e rimanere favoriti per la grande Europa. Sarri, senza Vecino e con Immobile quasi al top della forma, è pronto a sfidare la ...

Diretta Spezia - Lazio (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

33' Calcio di rigore in favore della Lazio dopo l'intervento in area di Ampadou su Felipe Anderson. Ammonizione per il calciatore dello Spezia. 30' Gyasi interviene in modo irregolare su Marusic, ...18' Ekdal per Bourabia, interviene Patric in chiusura. Il pericolo viene allontanato, ma lo Spezia rimane in possesso palla. Nikolaou crossa, ma la palla viene deviata in corner. Sarà angolo per i ...