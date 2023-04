LIVE Sinner-Musetti, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: mancano due match prima del derby (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME CAMBIA IL TABELLONE DI Sinner E Musetti SENZA DJOKOVIC 13.10 Buongiorno amici di OA Sport. E’ terminato il primo match di quarti di finale, con il russo Andrey Rublev che, come da pronostico, ha sconfitto in due set il tedesco Struff. Ora mancano due incontro prima di Sinner-Musetti: è in corso il match tra Tsitsipas e Fritz, a seguire (non prima delle 15.00) Medvedev-Rune. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Lorenzo Musetti, rovente derby azzurro valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOME CAMBIA IL TABELLONE DISENZA DJOKOVIC 13.10 Buongiorno amici di OA Sport. E’ terminato il primodi quarti di finale, con il russo Andrey Rublev che, come da pronostico, ha sconfitto in due set il tedesco Struff. Oradue incontrodi: è in corso iltra Tsitsipas e Fritz, a seguire (nondelle 15.00) Medvedev-Rune. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi Jannik-Lorenzo, roventeazzurro valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di...

