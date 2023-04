LIVE Sinner-Musetti, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: è Rune l’avversario di uno dei due azzurri, tra pochi minuti parte il derby! (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME CAMBIA IL TABELLONE DI Sinner E Musetti SENZA DJOKOVIC 16:32 Un solo precedente a LIVEllo ATP tra i due enfant prodige italiani, che si affrontarono nel 2021 ad Anversa dove ebbe la meglio il classe 2001 (7-5 6-2), che poi andò a vincere il torneo. Nel Principato ci sarà dunque sicuramente un semifinalista italiano, che affronterà appunto il danese. Nella parte bassa la semifinale invece sarà Rublev-Fritz. 16:29 Amici di OA Sport è finalmente arrivato il momento di assistere a Sinner-Musetti! Il danese Rune ha eliminato a sorpresa Medvedev (6-3 6-4), giocando una partita di altissimo LIVEllo e sfruttando magari anche un pizzico di stanchezza del russo. ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOME CAMBIA IL TABELLONE DISENZA DJOKOVIC 16:32 Un solo precedente allo ATP tra i due enfant prodige italiani, che si affrontarono nel 2021 ad Anversa dove ebbe la meglio il classe 2001 (7-5 6-2), che poi andò a vincere il torneo. Nel Principato ci sarà dunque sicuramente un semifinalista italiano, che affronterà appunto il danese. Nellabassa la semifinale invece sarà Rublev-Fritz. 16:29 Amici di OA Sport è finalmente arrivato il momento di assistere a! Il daneseha eliminato a sorpresa Medvedev (6-3 6-4), giocando una partita di altissimollo e sfruttando magari anche un pizzico di stanchezza del russo. ...

