LIVE Sinner-Musetti 6-2 | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | Jannik domina il primo set

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOME CAMBIA IL TABELLONE DISENZA DJOKOVIC 40-15 Attacco di Lorenzo con la palla corta dietro il servizio,non ha nemmeno il tempo di iniziare la corsa in avanti. 30-15 Errore in lunghezza in manovra con il dritto da parte di. 15-15rimedia con un’ottima prima esterna vincente. 0-15 Doppio fallo del carrarino, non un buon modo per iniziare il parziale. SECONDO SET, al servizio. 17:30 Scatta dai blocchi alla perfezione il n.1 azzurro, che si porta rapidamente sul 4-0 e poi con attenzione gestisce gli ultimi due turni di servizio.ha dimostrato, dopo un inizio contratto forse dovuto anche all’impresa di ieri, di potersela giocare; per Lorenzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : ??#RolexMonteCarloMasters LIVE Quarto di finale SET 2 - game 2 ??palla break #Musetti, lui ora meglio, complici anc… - Nerys__ : ??#RolexMonteCarloMasters LIVE ??Il primo set è di #Sinner che se lo aggiudica con un monologo fatto di forza e supe… - Nerys__ : ??#RolexMonteCarlosMasters LIVE Quarto di finale, derby italiano ???? SET 1 - game 4 Continua la cavalcata di #Sinner,… - livetennisit : Masters 1000 Monte Carlo: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo il derby tutto italiano tra J… -

... e va sul 5 - 1 nel primo set 2023 - 04 - 14 17:11:02 Musetti tiene il servizio: 1 - 4 Musetti tiene il servizio e accorcia: 1 - 4 nel primo set 2023 - 04 - 14 17:08:00 Musetti -0 - 4...2023 - 04 - 14 17:11:02 Musetti tiene il servizio: 1 - 4 Musetti tiene il servizio e accorcia: 1 - 4 nel primo set 2023 - 04 - 14 17:08:00 Musetti -0 - 4si aggiudica anche il 4 game ...Sarà lo scandinavo a giocare contro il vincente di- Musetti 16.23 - Break di Rune. Il danese serve per il match sul 6 - 3 5 - 4 16.20 - Giorgi ha sempre un break di vantaggio nel secondo set: ...

LIVE Sinner-Musetti, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: ora Rune-Medvedev, a seguire il derby OA Sport

If Southern Baptists have any maxim they like to pretend to live by, it’s “Love the sinner, hate the sin.” Some use it as a semantic excuse for prejudice; many don’t even bother to fake it anymore.Rune aspetta il vincente del derby azzurro tra Jannik Sinner, numero 8 del mondo e 7 del tabellone e Lorenzo Musetti, numero 21 del ranking e 16 del seeding ...