LIVE Sinner-Musetti 6-2 6-2, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: il n.1 d’Italia domina il derby e domani in semifinale troverà Rune (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME CAMBIA IL TABELLONE DI Sinner E Musetti SENZA DJOKOVIC 18:10 Questo Sinner ci può davvero far sognare quest’anno e per tanti anni a venire. Il salto in avanti rispetto al 2022 è incredibile, sotto diversi aspetti di gioco ma anche sotto il profilo mentale, anche se questa era già una delle sue principali forze. Ora il n.1 d’Italia quando entra in campo da favorito riesce quasi sempre a partire a razzo, mettendo la partita sui giusti binari e poi inserendo il pilota automatico. 18:07 Jannik Sinner dopo questa vittoria è n.8 virtuale del ranking ATP, battendo domani anche il danese Rune l’azzurro si isserebbe al 7° posto, che sarebbe il suo best ranking. Nella Race il classe 2001 scala in ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOME CAMBIA IL TABELLONE DISENZA DJOKOVIC 18:10 Questoci può davvero far sognare quest’anno e per tanti anni a venire. Il salto in avanti rispetto al 2022 è incredibile, sotto diversi aspetti di gioco ma anche sotto il profilo mentale, anche se questa era già una delle sue principali forze. Ora il n.1quando entra in campo da favorito riesce quasi sempre a partire a razzo, mettendo la partita sui giusti binari e poi inserendo il pilota automatico. 18:07 Jannikdopo questa vittoria è n.8 virtuale del ranking ATP, battendoanche il danesel’azzurro si isserebbe al 7° posto, che sarebbe il suo best ranking. Nella Race il classe 2001 scala in ...

