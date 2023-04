LIVE Sinner-Musetti 6-2 6-2, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: il n.1 d’Italia domina il derby e domani in semifinale troverà Rune (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COME CAMBIA IL TABELLONE DI Sinner E Musetti SENZA DJOKOVIC 18:20 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Musetti termina qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, ai lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata! 18:18 Il torneo di Sinner prosegue invece a gonfie vele, sognando finalmente il primo successo in una competizione di questo LIVEllo. Con Jannik e il grande tennis appuntamento a domani non prima delle 15.30 sempre sul Campo Ranieri III, dove l’azzurro affronterà Rune nella seconda semifinale. 18:17 Il torneo di Musetti rimane estremamente positivo, finalmente l’azzurro sembra essere tornato sui ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOME CAMBIA IL TABELLONE DISENZA DJOKOVIC 18:20 La nostraditermina qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, ai lettori di OA Sport un buon proseguimento di serata! 18:18 Il torneo diprosegue invece a gonfie vele, sognando finalmente il primo successo in una competizione di questollo. Con Jannik e il grande tennis appuntamento anon prima delle 15.30 sempre sul Campo Ranieri III, dove l’azzurro affronterànella seconda. 18:17 Il torneo dirimane estremamente positivo, finalmente l’azzurro sembra essere tornato sui ...

