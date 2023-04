LIVE Sinner-Musetti 6-2 5-2 | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | il classe 2001 va a servire per la semifinale

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOME CAMBIA IL TABELLONE DISENZA DJOKOVIC 5-2 BREAK! Lanciato verso laJannik vince uno dei punti più belli della partita. Recupero fenomenale diche mette all’angolo, l’attacco successivo di rovescio lascia però lo spazio aperto al n.8 del mondo per il passante di rovescio lungolinea, che puntualmente disegna alla perfezione.va aper il match. 30-40 Larga l’accelerazione del n.1 d’Italia, annullata la prima palla break. 15-40 Due palle break! Errore in uscita dal servizio del toscano, con i due punti che arrivano che assomigliano tanto a due match point. 15-30 ACE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Troppo Jannik Sinner per Lorenzo Musetti ???????? #EurosportTENNIS | #RolexMonteCarloMasters | #ATP | #Sinner |… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Musetti 6-2 4-2 quarti di finale Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Musetti… - live_tennis : Rolex Monte-Carlo Masters - Quarter-final: Jannik Sinner beat Lorenzo Musetti 6-2, 6-2 - Nerys__ : ??#RolexMonteCarloMasters LIVE Quarto di finale SET 2 - game 6 ??due palle break #Sinner La prima sfuma con un dir… - Nerys__ : ??#RolexMonteCarloMasters LIVE Quarto di finale SET 2 - game 6 Continua la marcia di Sinner che mantiene la battuta… -

Musetti tiene il servizio: 1 - 0 2023 - 04 - 14 17:28:53 Primo set a: 2 - 6chiude 6 - 2 il primo set tenendo il gioco 40 - 0. 2023 - 04 - 14 17:25:13 Musetti conquista il secondo game. ...Inizio di match a senso unico 16.50 - Inizio devastante da parte di, break a zero per Jannik 16.48 - Inizia in questo momento il derby azzurro!contro Musetti, parte al servizio Lorenzo.... e va sul 5 - 1 nel primo set 2023 - 04 - 14 17:11:02 Musetti tiene il servizio: 1 - 4 Musetti tiene il servizio e accorcia: 1 - 4 nel primo set 2023 - 04 - 14 17:08:00 Musetti -0 - 4...

LIVE Sinner-Musetti, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: ora Rune-Medvedev, a seguire il derby OA Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Per la prima volta nella storia si gioca un derby italiano nei quarti di finale di un Masters 1000. Sul campo Ranieri III Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfidano per un posto in semifinale con ...