LIVE – Sinner-Musetti 6-2 4-2 | quarti di finale Masters 1000 Montecarlo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per idideldi, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Per il terzoconsecutivo l’Italia si è assicurata di avere un proprio rappresentante tra i migliori quattro del torneo. A Indian Wells e Miami il merito è stato di Jannike anche nel Principato il tennista altoatesino proverà a ripetersi, confermando la sua forma eccezionale. Per riuscirci, però, dovrà superare in un derby il compagno di nazionale Lorenzo. Si sa, questo tipo di incontri sono sempre molto particolari da punto di vista mentale, con tanta pressione e spesso un tennis non ...

Orabatte per il set Musetti tiene il servizio e si porta sul 2 - 5. Ora Jannikpuò battere per conquistare il primo set 2023 - 04 - 14 17:19:29tiene il servizio: 5 - 1 su ...Inizio di match a senso unico 16.50 - Inizio devastante da parte di, break a zero per Jannik 16.48 - Inizia in questo momento il derby azzurro!contro Musetti, parte al servizio Lorenzo.... e va sul 5 - 1 nel primo set 2023 - 04 - 14 17:11:02 Musetti tiene il servizio: 1 - 4 Musetti tiene il servizio e accorcia: 1 - 4 nel primo set 2023 - 04 - 14 17:08:00 Musetti -0 - 4...

Per la prima volta nella storia si gioca un derby italiano nei quarti di finale di un Masters 1000. Sul campo Ranieri III Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfidano per un posto in semifinale con ...Si apre il secondo set. Musetti tiene il servizio: 1-0 Sinner chiude 6-2 il primo set tenendo il gioco 40-0. Musetti tiene il servizio e si porta sul 2-5. Ora Jannik Sinner può battere per conquistare ...