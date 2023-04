LIVE Sinner-Musetti 6-2 3-2 | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | un break di vantaggio nel secondo set per l’altoatesino

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOME CAMBIA IL TABELLONE DISENZA DJOKOVIC 4-2 Gameerrore consecutivo in risposta del n.21 al mondo, che non riesce proprio a trovare continuità. 40-15 Lunga la risposta di dritto del classe 2002. 30-15 Scambio di potenza e di ritmo, con le gambe diche rispondono meglio di quelle di, il primo a sbagliare in questa circostanza. 15-15 Prima vincente di, che deve rimanere concentrato se vuole chiudere in fretta la pratica. 0-15 Scalda il pubblicoche con un dritto incrociato a 146 km/h trova un meraviglioso vincente. 3-2 Game! Piedi dentro il campo e dritto vincente del classe 2002, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : ??#RolexMonteCarloMasters LIVE Quarto di finale SET 2 - game 6 Continua la marcia di Sinner che mantiene la battuta… - DaniloDDL19 : Musetti sta bestemmiando mentre guarda diretto in camera e nei commenti della live su YouTube ho letto almeno 20 vo… - Nerys__ : ??#RolexMonteCarloMasters LIVE Quarto di finale, derby azzurro SET 2 - game 5 #Musetti mantiene il proprio turno di… - Nerys__ : ??#RolexMonteCarloMasters LIVE Quarto di finale SET 2 - game 3 #Sinner tiene il servizio con #Musetti a 15. ????Muse… - NotizieIN : Sinner-Musetti Streaming Gratis Tennis Montecarlo Live, dove vederla in Diretta TV -

Orabatte per il set Musetti tiene il servizio e si porta sul 2 - 5. Ora Jannikpuò battere per conquistare il primo set 2023 - 04 - 14 17:19:29tiene il servizio: 5 - 1 su ...Inizio di match a senso unico 16.50 - Inizio devastante da parte di, break a zero per Jannik 16.48 - Inizia in questo momento il derby azzurro!contro Musetti, parte al servizio Lorenzo.... e va sul 5 - 1 nel primo set 2023 - 04 - 14 17:11:02 Musetti tiene il servizio: 1 - 4 Musetti tiene il servizio e accorcia: 1 - 4 nel primo set 2023 - 04 - 14 17:08:00 Musetti -0 - 4...

LIVE Sinner-Musetti, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: ora Rune-Medvedev, a seguire il derby OA Sport

Per la prima volta nella storia si gioca un derby italiano nei quarti di finale di un Masters 1000. Sul campo Ranieri III Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfidano per un posto in semifinale con ...Si apre il secondo set. Musetti tiene il servizio: 1-0 Sinner chiude 6-2 il primo set tenendo il gioco 40-0. Musetti tiene il servizio e si porta sul 2-5. Ora Jannik Sinner può battere per conquistare ...