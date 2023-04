LIVE Sinner-Musetti 3-0 | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | partenza a razzo del classe 2001 che ha già due break di vantaggio

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOME CAMBIA IL TABELLONE DISENZA DJOKOVIC 15-0 Fa tutto bene, compreso un sbalorditivo rovescio lungolinea, prima però di sbagliare un facile dritto in avanzamento. 3-0! Ingiocabile in risposta il, sempre al comando di ogni scambio fa letteralmente quello che vuole con il suo dritto. Avvio da sogno per Jannik, da incubo per Lorenzo. 15-40 Due palle! Devastante accelerazione vincente con il dritto incrociato dell’azzurro. 15-30 Mette pesantezza sul dritto anche, che riesce con l’incrociato a mettere in difficoltà Jannik. 0-30 Impressionanteda fondo ...

Diretta Sinner-Musetti ATP Montecarlo, chi vince il derby affronta Rune in semifinale: dove vederla in TV e streaming Fanpage.it

