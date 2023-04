LIVE Schio-Fenerbahce 54-61 | Eurolega basket femminile in DIRETTA | dieci minuti per ribaltare e fare l’impresa

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Keys 17;: Stewart 20 54-61 2/2 Keys. E finisce così il terzo quarto con Vandersloot che da dodici metri prende il ferro. Azione complicata per, ma porta a casa due liberi di Keys a 1?9 dalla terza sirena con il fallo di Onar sul mismatch. Tecnico a Dikaioulakos non si sa perché, McBride però sbaglia il libero e il possesso torna a. Sul tentativo di rubare palla a Keys che era scivolata arriva il terzo fallo di Sabally a 1’06” da fine terzo quarto, può essere una notizia decisamente interessante per. 52-61 Che canestro di Satou Sabally, praticamente spalle allo stesso e in precario (eufemismo) equilibrio. 52-59 MESTDAGH! Dalla media per il -7! 50-59 KEYS! Finalmente interrotto lo ...