LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Thomas Ceccon domina i 100 dorso e sarà a Fukuoka! (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00: THOMAAAAAS CECCOOOOON! Il campione del mondo si qualifica per Fukuoka vincendo i 100 dorso con 53?36! Secondo posto per Michele Lamberti con 54?52, terzo Lorenzo Moprfa con 54?75 18.58: Ora la finale dei 100 dorso maschili, una delle gare più attese di oggi con Ceccon, Brunella, Mora, Stefanì, Restivo, Lamberti, Glessi, Bonaguro 18.57: Christian Bacico si impone nella finale B dei 100 dorso con 55?56 18.54: Davide Lazzari con 56?88 vince la finale junior dei 100 dorso uomini 18.51: Ilaria Bianchi si impone con 58?45 a 33 anni compiuti! La bolognese domina la gara precedendo Viola Scotto di Carlo con 58?84 e Giulia D'Innocenzo con 58?94 18.49: Queste le protagoniste della finale dei 100 farfalla ...

