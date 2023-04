LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi bene in batteria. Finali dalle 18.30 (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.30 per le Finali. Buona giornata, a più tardi! 11.26: Fari puntati su 100 rana e 100 dorso questo pomeriggio in campo maschile. C’è grande attesa per le prove dei campioni del mondo Nicolò Martinenghi che dovrà vedersela con Cerasuolo e Poggio , e Thomas Ceccon, entrambi a caccia della qualificazione per Fukuoka 11.24: Queste le Finaliste dei 200 stile libero donne: Quadarella, Vetrano, Morini, Biagiotti, Caponi, A. Cesarano, Mizzau, Canuto 11.23: Sofia Morini con 2’00?82 vince l’ultima batteria dei 200 stile davanti a Quadare e Canuto. Seconda ma fuori classifica la tedesca Beck 11.21: Simona Quadarella vince la penultima batteria dei 200 stile con 2’00?07, ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.30 per le. Buona giornata, a più tardi! 11.26: Fari puntati su 100 rana e 100 dorso questo pomeriggio in campo maschile. C’è grande attesa per le prove dei campioni del mondo Nicolòche dovrà vedersela con Cerasuolo e Poggio , e Thomas, entrambi a caccia della qualificazione per Fukuoka 11.24: Queste leste dei 200 stile libero donne: Quadarella, Vetrano, Morini, Biagiotti, Caponi, A. Cesarano, Mizzau, Canuto 11.23: Sofia Morini con 2’00?82 vince l’ultimadei 200 stile davanti a Quadare e Canuto. Seconda ma fuori classifica la tedesca Beck 11.21: Simona Quadarella vince la penultimadei 200 stile con 2’00?07, ...

