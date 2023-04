LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | bene Scalia nei 50 dorso | Ilaria Bianchi la migliore nei 100 farfalla

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43: Questi i qualificati per la finale dei 100uomini; Ceccon, Brunella, Mora, Stefanì, Restivo, Lamberti, Glessi, Bonaguro 10.42: thomas Ceccon domina l’ultima batteria con 54?31 davanti a Brunella con 55?38 10.40: Lorenzo Mora si aggiudica la penultima batteria con 55?38, miglior tempo provvisorio, davanti a Restivo con 55?61 10.38: Simone Stefanì con 55?56 vince la quartra batteria e va al comando della classifica provvisoria 10.36: La seconda batteria dei 100va a Gianmarco Foglia con 56?71 10.35: Gabriele Serino con 58?20 vince la prima batteria dei 10010.32: Queste le finaliste dei 100donne:, D’Innocenzo, Scotto di Carlo, Tarzia, Greco, Borrelli, Crispino, Capretta 10.31: ...

Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione – I tempi limite per i Mondiali di Fukuoka – La presentazione dei Campionati Italiani di Riccione – I nomi nuovi da seguire agli As ...Simona Quadarella, Marco De Tullio, Lisa Angiolini, Alberto Razzetti, Sara Franceschi e Leonardo Deplano sono i primi sei nuotatori a qualificarsi per il mondiale di Nuoto a Fukuoka. In Giappone ci ...