LIVE – Napoli-Verona | Spalletti in conferenza stampa DIRETTA

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il, dopo la sconfitta esterna arrivata contro il Milan in Champions League, vuole ritornare alla vittoria nel match di campionato contro ilvalevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Gli azzurri vogliono portare a casa un'altra vittoria per avvicinarsi ulteriormente ala conquista dello Scudetto. Nella giornata odierna di venerdì 14 aprile, il tecnico del club partenopeo Luciano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Laè in programma alle 15:00.

Con ilche sta tirando un po' il fiato, nessuno al momento vanta la continuità di rendimento della Lazio di Maurizio Sarri, che ha raggiunto un importante equilibrio in entrambe le metà campo ...Metabolizzata la sconfitta in Champions League contro il Milan, iltorna in campo con il Verona nell'anticipo della 30esima giornata di serie A aspettando il ritorno dei quarti di finale con i rossoneri. Sarà anche l'occasione per testare le condizioni di ...

Metabolizzata la sconfitta in Champions League contro il Milan, il Napoli torna in campo con il Verona nell'anticipo della 30esima giornata di serie A aspettando il ritorno dei quarti di ...La partita Napoli - Hellas Verona di Sabato 15 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A ...