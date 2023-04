LIVE MotoGP | GP Americhe 2023 in DIRETTA | tutti in pista per il time-attack a fine P2! In palio l’accesso in Q2

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.55inper ilfinale a cinque minuti dal termine della P2. 22.54 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI DELLA COMBINATA: 1 1 F. BAGNAIA 2:02.544 2 10 L. MARINI +0.118 3 42 A. RINS +0.188 4 12 M. VIÑALES +0.316 5 73 A. MARQUEZ +0.422 6 41 A. ESPARGARO +0.499 7 33 B. BINDER +0.548 8 36 J. MIR +0.569 9 20 F. QUARTARARO +0.594 10 89 J. MARTIN +0.697 22.52 Bagnaia lima un altro decimo e va in testa in 2’02?544 con un margine di 118 millesimi su Marini e 188 millesimi sulla Honda di un ottimo Rins. 11° Bezzecchi, virtualmente il primo degli esclusi dal Q2 in attesa dell’ultimo...

In corso la seconda sessione di Libere della MotoGP ad Austin (diretta Sky Sport e in streaming su NOW): si decidono i 10 piloti che si giocheranno le qualifiche di domani. La gara della top-class è in programma domenica alle 21. Il Circuito delle Americhe

DIRETTA MotoGP, GP Austing 2023 LIVE: risultati P2 in tempo reale OA Sport

Motomondiale – Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della prima e della seconda sessione