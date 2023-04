LIVE MotoGP | GP Americhe 2023 in DIRETTA | Quartararo precede Marquez e Bagnaia | 7° Morbidelli | 10° Bezzecchi

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23 Tornano in azione le due Gas Gas, mentre la pista inizia ad animarsi con Di Giannantonio, Vinales e Rins… 18.22 In pista in questo momento solo Miller e Bradl, entrambi su tempi alti. Siamo ormai pronti per il time attack finale? 18.21 AGGIORNAMENTO TEMPI P1 1 20 F.2:04.125 2 73 A.+0.097 3 1 F.+0.264 4 42 A. RINS +0.327 5 89 J. MARTIN +0.451 6 36 J. MIR +0.504 7 21 F.+0.532 8 5 J. ZARCO +0.535 9 88 M. OIRA +0.536 10 72 M.+0.586 18.20migliora ancora e ora è settimo a 532 millesimi. Le Yamaha continuano a pagare in fatto ...

Per la terza tappa della stagione 2023, la MotoGP arriva negli Stati Uniti, al Circuit of The Americas di Austin, città capoluogo del Texas con 1 milione di abitanti. Ore 15.55: prove libere 1 Moto3 Ore 16.45: prove libere 1 Moto2 Ore 17.40: prove libere 1 MotoGP Ore 18.40: paddock MotoGP Ore 20.10: paddock MotoGP Ore 20.15: prove libere 2 Moto3 Ore 21: prove libere 2

MotoGP, GP Austin: le prove libere in diretta Sky Sport

Il venerdì del GP delle Americhe è da seguire tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Assenti per infortunio Bastianini, Marc Marquez e Pol Espargaró. Rientrano Mir e Oliveira.Il Motomondiale 2023 vedrà proseguire domani, sabato 15 aprile, il fine settimana del GP delle Americhe con le prove libere 3, le qualifiche e la sprint race che si disputeranno ad Austin, e saranno v ...