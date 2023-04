LIVE MotoGP | GP Americhe 2023 in DIRETTA | Marini davanti a un redivivo Quartararo | 7° Bagnaia P2 alle 22 00

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.39 A questo punto la concentrazione passa alla P2 delle ore 22.00. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi per 60 minuti molto importanti di sessione! 18.37 Aprilia, come si immaginava, costrette a stringere i denti su una pista non semplice per le moto di Noale, mentrenon usa la soft e nonostante tutto si piazza in settima posizione a mezzo secondo da… 18.35 Si chiude la P1 del COTA con un ottimoche fa segnare il miglior tempo e mette in mostra un feeling migliore del suo compagno Bezzecchi che finisce anche per terra. Bene anche, costante in vetta, e Alex Marquez davvero rinato in Ducati. 18.33 RIEPILOGO TEMPI P1 1 10 LucaITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’03.250 13 14 ...