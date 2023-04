LIVE MotoGP | GP Americhe 2023 in DIRETTA | comincia la FP2 al COTA | fari puntati su Bagnaia e Bezzecchi

(Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.02 Nella prima fase della sessione quasi tutti i piloti (se non tutti) si concentreranno sulle simulazioni di long-run con gomme usate in ottica gara, per poi montare pneumatici nuovi e andare alla ricerca della prestazione pura. 22.00 SEMAFORO VERDE!!!il secondo turno di prove libere dellaa Austin, 60 minuti per stabilire i 10 piloti già qualificati in Q2. 21.57 Ormai ci siamo, tra pochi minuti la pit-lane verrà aperta e cominceranno i 60 minuti della P2 per la top class in Texas. 21.53 Ducati sembra meno dominante rispetto ad altri circuiti sui saliscendi del, quindi saranno i piloti a dover fare la differenza in una delle piste più selettive ed impegnative al mondo. 21.49 La pioggia resta in agguato e di conseguenza alcuni team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???????????? ???? ???????????????? ?????????? ?????? Chi la spunterà nelle FP2? IL LIVE ? - SkySportMotoGP : ???????????? ???? ???????????????? ?????????? ?????? Chi la spunterà nelle FP2? IL LIVE ? - OA_Sport : DIRETTA MotoGP, GP Austing 2023 LIVE: alle 22.00 il via alla P2, Bezzecchi e Bagnaia a caccia del pass per il Q2 - - gponedotcom : Luca Marini è stato il migliore nella prima sessione di libere davanti ad un Fabio Quartararo in gran forma. Bagnai… -

La gara della top - class è in programma domenica alle 21: in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP AUSTIN, LE PROVE LIBEREIl Circuito delle Americhe - nome ...La gara della top - class è in programma domenica alle 21: in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP AUSTIN, LE PROVE LIBEREIl Circuito delle Americhe - nome ...Per la terza tappa della stagione 2023, laarriva negli Stati Uniti, al Circuit of The Americas di Austin , città capoluogo del Texas con 1 milione di abitanti. I centauri della classe regina ...

MotoGP, GP Austin: le prove libere 2 in diretta LIVE Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39 A questo punto la concentrazione passa alla P2 delle ore 22.00. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi per 60 minuti molto importanti di sessione ...Al primo giro spicca Jake Dixon. Il britannico è risultato il più veloce nelle P1 della Moto2 in quel di Austin, città del Texas che sta ospitando questo… Leggi ...