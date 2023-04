LIVE MotoGP, GP Americhe 2023 in DIRETTA: Alex Marquez al comando davanti a Bagnaia, Quartararo 5°, Bezzecchi 10° (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.12 Quartararo migliora subito con le gomme soft e medie nuove ed è terzo a 230 millesimi da Marquez. Ancora latitante, invece, Morbidelli che è 18° a 1.683 18.11 Scivolata di Jack Miller in curva 12. Tutto ok per l’australiano che è già tornato in sella alla sua KTM 18.09 Bagnaia è fermo ai box, mentre ne escono quasi tutti i suoi rivali, da Zarco a Quartararo, passando per Binder e Morbidelli… 18.08 Rientra in azione anche Maverick Vinales, ma lo spagnolo non va oltre la 14a posizione in 2:05.280 a 1.058 dalla vetta. Tornano in pista Bezzecchi, Espargarò e Marquez. 18.07 Ecco Miguel OLIVEira! Il portoghese torna in azione con la sua Yamaha e si mette subito al quarto posto a 439 millesimi ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12migliora subito con le gomme soft e medie nuove ed è terzo a 230 millesimi da. Ancora latitante, invece, Morbidelli che è 18° a 1.683 18.11 Scivolata di Jack Miller in curva 12. Tutto ok per l’australiano che è già tornato in sella alla sua KTM 18.09è fermo ai box, mentre ne escono quasi tutti i suoi rivali, da Zarco a, passando per Binder e Morbidelli… 18.08 Rientra in azione anche Maverick Vinales, ma lo spagnolo non va oltre la 14a posizione in 2:05.280 a 1.058 dalla vetta. Tornano in pista, Espargarò e. 18.07 Ecco Miguel Oira! Il portoghese torna in azione con la sua Yamaha e si mette subito al quarto posto a 439 millesimi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : Problema allo scarico dell'Aprilia di Oliveira Marquez al comando, alle sue spalle Bagnaia e Rins IL LIVE ?… - modiamo : RT @SkySportMotoGP: ?? MotoGP ad Austin? ?? Tutte le info in vista del GP delle Americhe ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica alle 21.00… - SkySportMotoGP : ???? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ???????????????? ???? ?????? ???????????? Evidenti macchie d'olio sulla sua KTM IL LIVE ?… - FormulaPassion : Segui con noi le PL1 di Austin: al COTA comincia il weekend che vede Bezzecchi e Bagnaia lottare per la vetta del M… - OA_Sport : LIVE #MotoGP, #AmericasGP 2023 in DIRETTA: si parte con la P1, #Bagnaia vuole rispondere a #Bezzecchi - #Marquez… -