LIVE – Modena-Parma 1-1 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ladi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di. I padroni di casa, dopo il successo di misura colto sul campo del Perugia, vogliono dare seguito ai risultati per alimentare le speranze di qualificazione ai playoff. Anche i ragazzi di Fabio Pecchia hanno bisogno dei tre punti per difendere il loro piazzamento playoff e magari scalare qualche altra posizione. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 14 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrielemajo : Post Edited: MODENA-PARMA 1-1 (18’PT) (MARCATORI: 13’PT DIAW 15' PT BENEDYCZAK) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BEL - gabrielemajo : Post Edited: MODENA-PARMA 1-1 (14’PT) (MARCATORI: 13’PT DIAW 15' PT BENEDYCZAK) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BEL - gabrielemajo : Post Edited: MODENA-PARMA 1-0 (14’PT) (MARCATORE 13’PT DIAW) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: MODENA-PARMA 0-0 (12’PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI - gabrielemajo : Post Edited: MODENA-PARMA 0-0 (8’PT) LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI -

Commenta per primo Si apre con un derby emiliano la 33esima giornata di Serie B:e Parma sono divisi da 5 punti in favore dei crociati, distanze invariate dopo l'ultima giornata che ha visto entrambe le squadre vittoriose in trasferta rispettivamente contro Perugia e ...In Serie B alle 20.30 si apre la 33esima con- Parma. Nel resto d'Europa abbiamo alle 20.30 in Bundesliga Schalke - Hertha mentre alle 21 in Ligue 1 Tolosa - Lione. Si gioca anche in Liga dove ...Il Cagliari non perde in campionato da oltre due mesi: era febbraio quando ilriuscì nell'... Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW , la piattaformae on demand. In diretta ...

Modena - Parma è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2022/2023. La partita è in programma il giorno 14 aprile alle ore 20:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di ...