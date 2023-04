LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: Tonelli e Rosskopf in fuga con 20” di vantaggio, 170 km al traguardo (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Joey Rosskopf (Q36.5 Pro Cycling Team) si rialzano e vengono dunque ripresi dal gruppo. 10.56 Da segnalare il ritiro di Marco Oliva (Sofer Savini Due OMZ). 10.52 Gli scatti dietro fanno male ai fuggitivi che vedono il loro vantaggio tornare a 20”. 10.48 Dal gruppo stanno provando a evadere altri corridori ma nessuno per ora è riuscito ad avvantaggiarsi. 10.44 Tra i due corridori in fuga quello messo meglio in classifica generale è Alessandro Tonelli. Prima della partenza odierna il corridore italiano della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè si trovava a 1’48” dal leader Finn Fisher-Black. 10.40 Rosskopf e Tonelli continuano a ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Alessandro(Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Joey(Q36.5 Pro Cycling Team) si rialzano e vengono dunque ripresi dal gruppo. 10.56 Da segnalare il ritiro di Marco Oliva (Sofer Savini Due OMZ). 10.52 Gli scatti dietro fanno male ai fuggitivi che vedono il lorotornare a 20”. 10.48 Dal gruppo stanno provando a evadere altri corridori ma nessuno per ora è riuscito ad avvantaggiarsi. 10.44 Tra i due corridori inquello messo meglio in classifica generale è Alessandro. Prima della partenza odierna il corridore italiano della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè si trovava a 1’48” dal leader Finn Fisher-Black. 10.40continuano a ...

