LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: superata l'Etna, resistono Zoccarato e Guerin. Gruppo a 1'20" (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Questa dunque la nuova classifica della Maglia Verde Pistacchio quando manca una sola salita classificata: 1 Guerin Alexis 34 2 LEMMEN Bart 20 3 Zoccarato Samuele 16 4 BELLERI Michael 11 5 KEPPLINGER Rainer 10 14.01 20 punti per Alexis Guerin che, passando per primo, mette una piccola ipoteca sulla vittoria della classifica dei GPM. Battuto in volata Zoccarato che prende 14 punti. 13.59 Finisce la salita per Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alexis Guerin (Bingoal WB) che resistono in testa alla corsa! 13.56 Rimangono sempre meno in Gruppo, ma c'è ancora la maglia giallorossa di Finn Fisher-Black che sta facendo un lavoro eccezionale nel difendere ...

