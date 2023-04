LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: siamo sull’Etna, rimangono in sei in avanti, c’è Zoccarato (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 75 km al traguardo di Giarre. 13.29 Prosegue la salita dei primi sei, che hanno ora 2’30” di margine. 13.26 rimangono dunque in avanscoperta Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team), Alexis Guerin (Bingoal WB), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Bart Lemmen (Human Powered Health) e Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team). Marcellusi è già segnalato ad oltre un minuto, verrà probabilmente ripreso dal gruppo a stretto Giro di posta. 13.23 Tra i fuggitivi, ha perso immediatamente contatto Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizané). 13.20 Anche il gruppo è sull’Etna, e sempre spinto dalla Bahrain-Victorious si avvicina sempre più, segnalato a 2’45”. 13.17 Intanto si ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 75 km al traguardo di. 13.29 Prosegue la salita dei primi sei, che hanno ora 2’30” di margine. 13.26dunque in avanscoperta Samuele(Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team), Alexis Guerin (Bingoal WB), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Bart Lemmen (Human Powered Health) e Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team). Marcellusi è già segnalato ad oltre un minuto, verrà probabilmente ripreso dal gruppo a strettodi posta. 13.23 Tra i fuggitivi, ha perso immediatamente contatto Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizané). 13.20 Anche il gruppo è, e sempre spinto dalla Bahrain-Victorious si avvicina sempre più, segnalato a 2’45”. 13.17 Intanto si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... btcintheclub : Ragazzi oggi purtroppo non riusciamo ad andare live. È probabile però che posticipiamo a domattina o primo pomerigg… - elmonoenbici : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre ?? 216 km ? Partenza / Start 9.30 AM ?? Arr… - cinquewit : OCEAN LIVE PARK Giro del mondo a vela, Genova si prepara per il primo storico arrivo in Italia GENOVA - Mancano 70… - swiftlylouist : Ma stai sempre in giro non lavori mai? — io lo capisco che in italia il concetto di ferie non si capisce ma giuro c… -