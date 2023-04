LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: si continua a salire verso Floresta (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 Dopo che il margine ha toccato i 4’10”, l’Astana-Qazaqstan si è messa all’inseguimento, a lavorare per Alexey Lutsenko. 11.59 I primi sette tornano a salire verso la vetta del GPM di Floresta. 11.56 Immagine suggestiva dalla corsa, testimoniato dal profilo Twitter del Giro di Sicilia: Sicilia #IlGirodiSicilia @Regione Sicilia @VisitSicilyOP pic.twitter.com/aHM2kFgDLy — Il Giro di Sicilia (@ilGirodiSicilia) April 14, 2023 11.53 Siamo in un tratto di lungo falsopiano. Fra poco si tornerà a salire verso il GPM, sempre con pendenze non ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02 Dopo che il margine ha toccato i 4’10”, l’Astana-Qazaqstan si è messa all’inseguimento, a lavorare per Alexey Lutsenko. 11.59 I primi sette tornano ala vetta del GPM di. 11.56 Immagine suggestiva dalla corsa, testimoniato dal profilo Twitter deldi#Ildi@Regione@VisitSicilyOP pic.twitter.com/aHM2kFgDLy — Ildi(@ildi) April 14,11.53 Siamo in un tratto di lungo falsopiano. Fra poco si tornerà ail GPM, sempre con pendenze non ...

