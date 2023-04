LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: parte la fuga sulla prima salita di giornata, 160 km all’arrivo (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.32 Marcellusi e Abreha raggiungono i cinque al comando: si è formata la fuga di sette corridori. 11.28 Il gruppo concede spazio. In questo momento il quintetto di testa ha 1’20” di vantaggio sul plotone principale e 20” sugli inseguitori. 11.26 Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team) accelerano e partono all’inseguimento dei cinque uomini al comando. 11.24 Alexis Guerin (Bingoal WB), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Bart Lemmen (Human Powered Health) e Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team) evadono dal gruppo e raggiungono Zoccarato. Questi cinque hanno circa 20” di vantaggio sul gruppo. 11.20 Allunga Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). 11.18 I tratti più impegnativi della salita di Floresta sono il ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.32 Marcellusi e Abreha raggiungono i cinque al comando: si è formata ladi sette corridori. 11.28 Il gruppo concede spazio. In questo momento il quintetto di testa ha 1’20” di vantaggio sul plotone principale e 20” sugli inseguitori. 11.26 Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team) accelerano e partono all’inseguimento dei cinque uomini al comando. 11.24 Alexis Guerin (Bingoal WB), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Bart Lemmen (Human Powered Health) e Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team) evadono dal gruppo e raggiungono Zoccarato. Questi cinque hanno circa 20” di vantaggio sul gruppo. 11.20 Allunga Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè). 11.18 I tratti più impegnativi delladi Floresta sono il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FreddieTee : @ge_aldrig_upp Uno che la sera prima del live se ne va in giro per Torino fino a notte fonda anziché riposare non p… - TizianaAnelli1 : @Stargirlsem @Memoriasiempre1 @DanieleDalMoro1 No va beh, mi sono sempre astenuta dal commentare Daniele perché cap… - OA_Sport : LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: Etna decisivo, Damiano Caruso ci prova - - SquadraStelvio : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre ?? 216 km ? Partenza / Start 9.30 AM ?? Arr… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 9:30 per vivere in diretta integrale la quarta e ultima tappa de #IlGirodiSicilia -