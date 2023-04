LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: Lutsenko vince tappa e classifica generale, Albanese chiude sul podio finale (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui e con essa si chiude anche questa edizione del Giro di Sicilia. Grazie a tutti per aver seguito la corsa con noi. L’appuntamento è per domenica con la Amstel Gold Race femminile e maschile. Un saluto sportivo! 15.44 Abbiamo dunque la top4 della classifica finale che vede trionfare Alexey Lutsenko davanti a Louis Meintjes e vincenzo Albanese. Quarta piazza per un combattivo Finn Fisher-Black che ha vissuto comunque quattro giorni eccezionali. 15.42 vincenzo Albanese è dunque terzo nella classifica generale! Lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 La nostrasiqui e con essa sianche questa edizione deldi. Grazie a tutti per aver seguito la corsa con noi. L’appuntamento è per domenica con la Amstel Gold Race femminile e maschile. Un saluto sportivo! 15.44 Abbiamo dunque la top4 dellache vede trionfare Alexeydavanti a Louis Meintjes enzo. Quarta piazza per un combattivo Finn Fisher-Black che ha vissuto comunque quattro giorni eccezionali. 15.42nzoè dunque terzo nella! Lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peterortiz624 : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre ?? 216 km ? Partenza / Start 9.30 AM ?? Arr… - thisisamovie : Giro di sicilia live Watch 2023 Giro di Sicilia LIVE Streaming Live beim Giro di Sicilia~Live at the Giro di Sicily… - breecorner : ma samu secret in giro a catania potrebbe farci una live lo sappiamo che siete insieme, almeno dateci gli ultimi co… - giacomuccio : DIRETTA Giro di Sicilia 2023 LIVE, Quarta Tappa -