LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: Lutsenko attacca sull'ultima salita, Caruso in difficoltà (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Majka riporta il gruppo degli inseguitori sulle ruote di Caruso. Goossens e Donovan non sono lontani. Lutsenko prosegue la sua marcia solitaria quando manca poco più di 1 km allo scollinamento. 14.53 Caruso in difficoltà. Perde le ruote anche di Donovan che si riporta su Goossens. 14.52 Il gruppo maglia giallorossa è segnalato ancora a 27" da Lutsenko. Tutto ancora apertissimo per la vittoria finale. 14.50 25 km alla conclusione del Giro di Sicilia! 14.50 Lutsenko è dunque ora da solo in testa alla corsa. Goossens è il primo inseguitore, poco più dietro Caruso e Donovan. 14.49 Non c'è stato un vero attacco da parte del corridore dell'Astana. Damiano ...

