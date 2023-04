LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: la fuga inizia la scalata dell’Etna (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Siamo sempre più vicini a Linguaglossa, fra poco inizia la salita dell’Etna, 17,6 km al 6,1%. 13.08 Superati i -80 chilometri dal traguardo. 13.05 Ricapitoliamo i nomi dei fuggitivi: Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team), Alexis Guerin (Bingoal WB), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Bart Lemmen (Human Powered Health) e Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team). Quest’ultimo è al momento leader virtuale della classifica. 13.02 I primi sette hanno affrontato un tratto di controsalita, ora si torna a scendere verso Linguaglossa. 12.59 E sotto la spinta della Bahrain-Victorious, il margine continua a diminuire. I primi sette hanno ora 3’35” di vantaggio. 12.56 Passate le ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Siamo sempre più vicini a Linguaglossa, fra pocola salita, 17,6 km al 6,1%. 13.08 Superati i -80 chilometri dal traguardo. 13.05 Ricapitoliamo i nomi dei fuggitivi: Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team), Alexis Guerin (Bingoal WB), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Bart Lemmen (Human Powered Health) e Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team). Quest’ultimo è al momento leader virtuale della classifica. 13.02 I primi sette hanno affrontato un tratto di controsalita, ora si torna a scendere verso Linguaglossa. 12.59 E sotto la spinta della Bahrain-Victorious, il margine continua a diminuire. I primi sette hanno ora 3’35” di vantaggio. 12.56 Passate le ...

