LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: inizia l’ultima salita! Caruso nel gruppo dei migliori (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Il gruppo Fisher-Black sembra aver recuperato qualcosa sotto la spinta di Majka. Al momento non abbiamo però il riferimento cronometrico. 14.42 Garofoli perde le ruote del gruppo di testa! Rimangono Caruso, Lutsenko, Donovan e Goossens. 14.41 Accelerazione ora di Majka con Fisher-Black alla ruota. Resistono Grmay, Meintjes e Yannis Voyard della Tudor, che precedentemente non avevamo individuato. 14.39 I migliori hanno dunque scollinato la salita dell’Etna tutti insieme ma poi ci ha pensato la discesa a fare la differenza. Il leader della corsa Fisher-Black con i suoi compagni hanno perso quasi un minuto in discesa. 14.38 Caruso e Lutsenko si riportano sul terzetto di testa. Sono in cinque ora a comandare la corsa quando ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 IlFisher-Black sembra aver recuperato qualcosa sotto la spinta di Majka. Al momento non abbiamo però il riferimento cronometrico. 14.42 Garofoli perde le ruote deldi testa! Rimangono, Lutsenko, Donovan e Goossens. 14.41 Accelerazione ora di Majka con Fisher-Black alla ruota. Resistono Grmay, Meintjes e Yannis Voyard della Tudor, che precedentemente non avevamo individuato. 14.39 Ihanno dunque scollinato la salita dell’Etna tutti insieme ma poi ci ha pensato la discesa a fare la differenza. Il leader della corsa Fisher-Black con i suoi compagni hanno perso quasi un minuto in discesa. 14.38e Lutsenko si riportano sul terzetto di testa. Sono in cinque ora a comandare la corsa quando ...

