LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: gruppo compatto dopo 10 km (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12 Sono già stati percorsi più di 10 km. I corridori sono ancora tutti uniti. 10.08 Partenza molto veloce! Tanti corridori stanno provando ad andare in fuga ma per ora il gruppo è ancora compatto. 10.04 Tre i corridori che non sono partiti quest’oggi: Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Alessandro Romele (Team Colpack Ballan) e Francesco Della Lunga (Team Colpack Ballan). 10.00 Comincia ufficialmente l’ultima tappa del Giro di Sicilia 2023! 09.58 Ricordiamo che l’italiano Damiano Caruso è caduto nella tappa di ieri, ma poi è ripartito senza grossi problemi. 09.54 Quest’oggi saranno tanti i corridori che lotteranno per il successo di tappa e che cercheranno di scalzare il neozelandese Finn Fisher-Black ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.12 Sono già stati percorsi più di 10 km. I corridori sono ancora tutti uniti. 10.08 Partenza molto veloce! Tanti corridori stanno provando ad andare in fuga ma per ora ilè ancora. 10.04 Tre i corridori che non sono partiti quest’oggi: Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Alessandro Romele (Team Colpack Ballan) e Francesco Della Lunga (Team Colpack Ballan). 10.00 Comincia ufficialmente l’ultima tappa deldi! 09.58 Ricordiamo che l’italiano Damiano Caruso è caduto nella tappa di ieri, ma poi è ripartito senza grossi problemi. 09.54 Quest’oggi saranno tanti i corridori che lotteranno per il successo di tappa e che cercheranno di scalzare il neozelandese Finn Fisher-Black ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TizianaAnelli1 : @Stargirlsem @Memoriasiempre1 @DanieleDalMoro1 No va beh, mi sono sempre astenuta dal commentare Daniele perché cap… - OA_Sport : LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: Etna decisivo, Damiano Caruso ci prova - - SquadraStelvio : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre ?? 216 km ? Partenza / Start 9.30 AM ?? Arr… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 9:30 per vivere in diretta integrale la quarta e ultima tappa de #IlGirodiSicilia - horottoilvetro : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre ?? 216 km ? Partenza / Start 9.30 AM ?? Arr… -