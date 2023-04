LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: Etna decisivo, Damiano Caruso ci prova (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.38 Si andrà da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre, per un totale di 216 km. L’inizio di tappa non presenterà grandi insidie, ma poi dal km 49 si comincerà a fare grande fatica. La prima ascesa sarà quella di Floresta (43.3 km al 2.7%), seguita poi dai GPM dell’Etna – Due Monti (17.6 km al 6.1%) e di Culmine di Scorciavacca (10.2 km al 6.4%). Si scollinerà su quest’ultima salita quando mancheranno circa 20 km al traguardo, poi una lunga discesa porterà i corridori a valle prima dell’arrivo in leggera salita. 09.34 Dopo la tappa insidiosa ma non complicatissima di ieri, in cui è arrivata la vittoria dello svizzero Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), oggi si chiuderà questa corsa a tappe italiana (LIVEllo 2.1) con la frazione più difficile di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.38 Si andrà daPozzo di Gotto a, per un totale di 216 km. L’inizio di tappa non presenterà grandi insidie, ma poi dal km 49 si comincerà a fare grande fatica. La prima ascesa sarà quella di Floresta (43.3 km al 2.7%), seguita poi dai GPM dell’– Due Monti (17.6 km al 6.1%) e di Culmine di Scorciavacca (10.2 km al 6.4%). Si scollinerà su quest’ultima salita quando mancheranno circa 20 km al traguardo, poi una lunga discesa porterà i corridori a valle prima dell’arrivo in leggera salita. 09.34 Dopo la tappa insidiosa ma non complicatissima di ieri, in cui è arrivata la vittoria dello svizzero Joel Suter (Tudor Pro Cycling Team), oggi si chiuderà questa corsa a tappe italiana (llo 2.1) con la frazione più difficile di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: Etna decisivo, Damiano Caruso ci prova - - SquadraStelvio : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre ?? 216 km ? Partenza / Start 9.30 AM ?? Arr… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 9:30 per vivere in diretta integrale la quarta e ultima tappa de #IlGirodiSicilia - horottoilvetro : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre ?? 216 km ? Partenza / Start 9.30 AM ?? Arr… - ilgirodisicilia : ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Barcellona Pozzo di Gotto - Giarre ?? 216 km ? Partenza / Start 9.30 AM ??… -