LIVE Giro di Sicilia 2023, Barcellona-Giarre in DIRETTA: 40 km al traguardo, battaglia tra gli uomini di classifica (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Nel frattempo Kobe Goossens riesce a riportarsi sul gruppo di testa. Abbiamo dunque ora un quartetto a comandare la corsa. Il gruppo non è distante. 14.19 Lutsenko prova a forzare il ritmo in discesa. Il kazako sembra riuscire a prendere qualche metro insieme a Donovan. 14.17 Attacca Goossens! Ulissi si rialza e lascia andare il belga in discesa. 14.15 In testa troviamo sempre Reiner Kepplinger (Bahrain Victorious), Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) e Alexis Guerin (Bingoal WB). A 30" gli inseguitori, il gruppo degli uomini di classifica composto da: Louis Meintjes, Simone Petilli e Kobe Goossens (Intermarché), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Diego Ulissi, Finn Fisher-Black, Rafal Majka e George Bennett (UAE), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), ...

