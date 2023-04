LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato tallona Kovacs e Gadirova al volteggio (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Splendide linee di Kovacs, buono il Pak collegato, uscita in Tsukahara perfettamente stoppata. Il punteggio dovrebbe essere di rilievo. 15.32 Riparte la gara, vediamo se Kovacs si esprimerà al meglio sugli staggi come più volte ha fatto vedere. 15.30 Minuti di riscaldamento agli attrezzi. 15.28 Alice D’Amato salirà dunque per ultima sull’attrezzo, coscendo i punteggu dui Kovacs e Gadirova che apriranno la rotazione. Momento davvero molto importante. 15.27 La rotazione alle parallele asimmetriche: Zsofia Kovacs, Jessica Gadirova, Lisa Vaelen, Georgia-Mae Fenton, Naomi Visser, Alice D’Amato. 15.26 Manila Esposito andrà invece alla trave per ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Splendide linee di, buono il Pak collegato, uscita in Tsukahara perfettamente stoppata. Il punteggio dovrebbe essere di rilievo. 15.32 Riparte la gara, vediamo sesi esprimerà al meglio sugli staggi come più volte ha fatto vedere. 15.30 Minuti di riscaldamento agli attrezzi. 15.28salirà dunque per ultima sull’attrezzo, coscendo i punteggu duiche apriranno la rotazione. Momento davvero molto importante. 15.27 La rotazione alle parallele asimmetriche: Zsofia, Jessica, Lisa Vaelen, Georgia-Mae Fenton, Naomi Visser,. 15.26 Manila Esposito andrà invece alla trave per ...

