LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato marca Kovacs e Gadirova al volteggio (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 La britannica Georgia-Mae Fenton è già chiamata a inseguire: 12.066 al volteggio. 15.10 La belga Lisa Vaelen tuona al volteggio, ma è una splendia specialista: ribaltata, salto teso con un avvitamento e mezzo. Punteggione da 14.333, poi andrà a calare sugli altri attrezzi. Al momento è comunque al comando. 15.09 Jessica Gadirova e Zsofia Kovacs guidano con 14.100 dopo il volteggio, Alice D’Amato insegue con 14.000. 15.09 Invece anche Gadirova va un decimo davanti ad Alice. 15.08 Gambe troppo piegate in arrivo per Jessica Gadirova. Sulla carta leggermente inferiore ad Alice. Sono tutte lì. 15.07 Kovacs ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11 La britannica Georgia-Mae Fenton è già chiamata a inseguire: 12.066 al. 15.10 La belga Lisa Vaelen tuona al, ma è una splendia specialista: ribaltata, salto teso con un avvitamento e mezzo. Punteggione da 14.333, poi andrà a calare sugli altri attrezzi. Al momento è comunque al comando. 15.09 Jessicae Zsofiaguidano con 14.100 dopo ilinsegue con 14.000. 15.09 Invece ancheva un decimo davanti ad. 15.08 Gambe troppo piegate in arrivo per Jessica. Sulla carta leggermente inferiore ad. Sono tutte lì. 15.07...

