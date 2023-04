LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato in testa a metà gara! Ora apnea alla trave (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.59 Si parte con la terza rotazione. Attesa rovente per Gadirova sui 10 cm. Alice D’Amato osserva con attenzione: qui capiremo se davvero si può sognare qualcosa di enorme, più di una medaglia… 15.58 Gadirova dovrà aprire la rotazione, Alice salirà sull’attrezzo conoscendo il punteggio della britannica. Kovacs in chiusura: l’ungherese ha un piccolo vantaggio in questa rotazione. 15.57 Gadirova è stata la migliore in qualifica con 13.600 alla trave, contro il 13.333 di Kovacs. Alice si era fermata a 13.033. Qui ci si gioca davvero tantissimo. 15.56 L’ordine di rotazione alla determinante trave: Jessica Gadirova, Lisa Vaelen, Georgia-Mae Fenton, Naomi Visser, ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59 Si parte con la terza rotazione. Attesa rovente per Gadirova sui 10 cm.osserva con attenzione: qui capiremo se davvero si può sognare qualcosa di enorme, più di una medaglia… 15.58 Gadirova dovrà aprire la rotazione,salirà sull’attrezzo conoscendo il punteggio della britannica. Kovacs in chiusura: l’ungherese ha un piccolo vantaggio in questa rotazione. 15.57 Gadirova è stata la migliore in qualifica con 13.600, contro il 13.333 di Kovacs.si era fermata a 13.033. Qui ci si gioca davvero tantissimo. 15.56 L’ordine di rotazionedeterminante: Jessica Gadirova, Lisa Vaelen, Georgia-Mae Fenton, Naomi Visser, ...

