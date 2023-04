LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato in lotta per la vittoria all’ultima rotazione (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Ora Fenton e Visser al corpo libero, poi toccherà ad Alice D’Amato. 16.30 Manila Esposito chiude la sua gara con un 13.600 al volteggio, colpo di coda finale dopo due cadute. 16.29 Alice D’Amato ha bisogno di un 12.700 al corpo libero per superare Lisa Vaelen e assicurarsi quantomeno la medaglia. L’obiettivo sembra essere alla portata dell’azzurra. 16.28 Lisa Vaelen porta a casa 13.133 (5.6 il D Score). 16.26 Tabac in prima, Tsukahara in seconda. Vaelen non lascia nulla al caso al corpo libero e piace nella prima parte acrobatica. Tonico il cambio di ritmo, seguito da un doppio raccolto in terza. Ottimo esercizio, anche se soltanto con tre righe. 16.25 Lisa Vaelen apre la rotazione al corpo libero, insegue ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.31 Ora Fenton e Visser al corpo libero, poi toccherà ad. 16.30 Manila Esposito chiude la sua gara con un 13.600 al volteggio, colpo di coda finale dopo due cadute. 16.29ha bisogno di un 12.700 al corpo libero per superare Lisa Vaelen e assicurarsi quantomeno la medaglia. L’obiettivo sembra essere alla portata dell’azzurra. 16.28 Lisa Vaelen porta a casa 13.133 (5.6 il D Score). 16.26 Tabac in prima, Tsukahara in seconda. Vaelen non lascia nulla al caso al corpo libero e piace nella prima parte acrobatica. Tonico il cambio di ritmo, seguito da un doppio raccolto in terza. Ottimo esercizio, anche se soltanto con tre righe. 16.25 Lisa Vaelen apre laal corpo libero, insegue ...

