LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato bronzo all-around! Podio sontuoso, vince Gadirova (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa DIRETTA. Appuntamento a domani (sabato 15 aprile, ore 12.30) per le Finali di Specialità: da non perdere Alice D’Amato alle parallele, Asia D’Amato al volteggio, Marco Lodadio agli anelli. Restate con noi per cronache e approfondimenti. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. 16.55 Alice D’Amato ci riproverà domani alle parallele asimmetriche, dove è la favorita della vigilia. Sarà grande battaglia contro la tedesca Ellie Seitz, la britannica Ellie Downie e ancora Kovacs. 16.54 Arriva la terza medaglia per l’Italia a questi Europei, dopo l’oro della squadra maschile e l’argento della formazione femminile. La nostra Nazione si conferma ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa. Appuntamento a domani (sabato 15 aprile, ore 12.30) per le Finali di Specialità: da non perderealle parallele, Asiaal volteggio, Marco Lodadio agli anelli. Restate con noi per cronache e approfondimenti. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. 16.55ci riproverà domani alle parallele asimmetriche, dove è la favorita della vigilia. Sarà grande battaglia contro la tedesca Ellie Seitz, la britannica Ellie Downie e ancora Kovacs. 16.54 Arriva la terza medaglia per l’Italia a questi, dopo l’oro della squadra maschile e l’argento della formazione femminile. La nostra Nazione si conferma ai ...

