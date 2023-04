LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato a caccia della medaglia all-around (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist e gli ordini di rotazione – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2023 di Ginnastica artistica. Oggi va in scena la Finale del concorso generale individuale femminile, ad Antalya (Turchia) le migliori 24 atlete del Vecchio Continente si fronteggiano a viso aperto per la conquista dello scettro di Principessa e delle medaglie sul giro completo. Ci aspettano un paio di ore di grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre. Il Bel Paese si stringe attorno ad Alice D’Amato, eccellente terza in qualifica e in piena lotta ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist e gli ordini di rotazione – La presentazionegara Buongiorno e benvenuti alladeglidi. Oggi va in scena la Finale del concorso generale individuale femminile, ad Antalya (Turchia) le migliori 24 atlete del Vecchio Continente si fronteggiano a viso aperto per la conquista dello scettro di Principessa e delle medaglie sul giro completo. Ci aspettano un paio di ore di grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista dopo aver conquistato lad’argento nella gara a squadre. Il Bel Paese si stringe attorno ad, eccellente terza in qualifica e in piena lotta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Ginnastica artistica: Europei di Antalya 14h55 Finale all-around - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia si affida a Casali e Abbadini nella finale allaround -… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: scocca l’ora delle Fate! L’Italia inizia la caccia all’oro - -